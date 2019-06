« Le pétrole en question : La guerre des majors aura-t-elle lieu? »

Le Sénégal est à la croisé des chemins, la découverte du pétrole et du gaz; et son exploitation actée plonge déjà le Sénégal dans la tourmente.

Le cas Aliou Sall avec ces relations avec Frank Timis et tout le deal excite les passions. Il convient d’être lucide et de ne pas agir sous l’emprise d’émotions incontrôlables qui peuvent nuire profondément et durablement le Sénégal car les enjeux sont énormes et le jeu n’en vaut pas la chandelle.

Que M. Aliou Sall soit coupable ou non, les juridictions compétentes éclaireront notre lanterne. Mais il est question ici de la course effrénée des majors pour gagner plus de part de marché dans la prospection et l’exploitation de potentiels gisements de pétrole ou de gaz.

Il va s’en dire que le capitalisme en tant que système économique fondé sur la propriété privée des moyens de production et d’échange n’a pour moteur essentiel que la recherche du profit qui ne crache pas sur les royalties, ce qui peut être accepter dans une moindre ampleur.

Mais surtout n’oublions jamais que les capitalistes ne reculent devant rien, kit à déstabiliser tout un pays pour atteindre leurs objectifs machiavéliques et dans la plupart des cas là ou coule l’or noir coule le sang rouge du peuple. Que Dieu nous en préserve.

Il nous faut donc nous unir et nous blinder face à ces prédateurs économiques afin de limiter les dégâts et d’éviter de plonger le Sénégal dans un chaos aux issues incertaines.

Le dialogue en tant que cadre politique pour faire face et sauver le Sénégal des périples de l’impérialisme est une exigence voire une nécessité.

Taisons nos pulsions pouvoiristes pour nous retrouver sur l’essentiel car le Sénégal notre cher nation a plutôt besoin de l’apport fécond de toutes ses filles et de tout fils pour tirer profit de ses richesses providentiels que sont entre autres le pétrole et le gaz.

Que Dieu sauve le Sénégal.

Sidy Bouya Mbaye

Président de l’Alliance pour la Conscience Citoyenne ACC « Nitte ».