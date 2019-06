Après les révélations de la BBC sur le scandale du Pétrole, Les leaders du Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) exigent la démission sans délai d’Aliou Sall de toutes ses fonctions publiques et la déclassification immédiate du rapport de l’IGE sur cette affaire afin que l’opinion publique nationale et internationale soit édifiée sur ses conclusions. « Face à ces graves révélations, Macky Sall et son régime patrimonialo-affairiste, visiblement paniqués par les accusations de la BBC et sentant bien le naufrage inéluctable, s’engagent dans une rescousse de la famille et une rhétorique pseudo- nationaliste de mauvais aloi pour tenter d’étouffer ce scandale. Cette prétention de sauvegarder vaille-que-vaille les intérêts de la fratrie a atteint son paroxysme lorsque Macky Sall, pris dans les rets de la corruption de son système népotiste, a tenté vainement de couvrir, de son aile protectrice, la délinquance financière des siens » selon un communiqué du FRN rendu public le 07 juin 2019