La police travaille…9 dangereux braqueurs arrêtés à Yoff

La Police a annoncé vendredi l’interpellation d’une bande de neuf (09) individus à Yoff (Dakar) pour détention et trafic de chanvre indien, détention d’armes blanches et d’une arme à feu.

Cette interpellation s’est déroulée dans la nuit du 02 au 03 juin 2019, a précisé la Police dans un communiqué rendu public.

’’Les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat des Parcelles Assainies, exploitant une information faisant état de la présence d’une bande de malfaiteurs, auteur de plusieurs cas d’agressions et de cambriolages à Yoff, se sont transportés sur les lieux’’, explique-t-on.

Le communiqué indique que les investigations ’’ont permis d’interpeller neuf (09) individus’’, ajoutant qu’’’une fouille minutieuse de la chambre’’ qui servait de repli à la bande a permis la découverte de dix-huit (18) cornets de chanvre indien, un couteau, une corne pointue, un coupe-coupe et une arme à feu.

Selon des informations, ils se regroupaient dans ladite chambre pour planifier des agressions et cambriolages’’, poursuit la Police, indiquant qu’ils ont été placés en garde à vue, alors que l’enquête suit son cours.