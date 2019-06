QUAND L’INGRATITUDE, LA MAUVAISE FOI ET LA RANCUNE SE CROISENT AU SOMMET DE LA POLITIQUE.

« L’ingratitude demande sans peine, reçoit sans pudeur, et oublie sans remords. (Charles Pinot Duclos).

« Les rancuniers et les colériques aiment la vengeance. (Proverbe danois).

Le documentaire de la BBC sur le pétrole et le gaz nous a fait découvrir les vraies faces des ingrats Abdoul Mbaye et Thierno Alassane SALL et des rancuniers Mamadou Lamine DIALLO et Ousmane SONKO. Au coin des siffleurs à la bouche ensanglantée, un certain Pape Alé NIANG, affidé de l’ex maire de Dakar, un rappeur sans éthique ni moral, Karim Xrum Xax, un assassin sauvé par une amnistie du nom de Clédor SENE: honte à vous et à ceux qui sont comme vous.

« L’ingratitude est un vice aussi commun qu’il est déshonorant. Combien ne voit-on pas même de ces serpents odieux qui, après avoir reçu les secours et les services d’un bienfaiteur, cherchent à percer le sein qui les a réchauffés ! » a-t-on dit.

Mes chers, anciens ministres, Thierno et Abdoul, rentrez-en vous-mêmes, et reconsidérez s’il vous est permis vos attaques avec des propos délibérés sur la politique du gouvernement de son Excellence, Monsieur Macky SALL, sur lui-même, et d’exposer suite à vos sorties pour satisfaire une barbare et indigne fantaisie qui n’a nul fondement raisonnable. Les sénégalais vous observent et vous ont observé depuis longtemps et sont loin d’être idiots. Vos déclarations publiques lui tressant des lauriers sont encore toutes fraiches. Si vous vous êtes décidés à se venger de Monsieur Macky SALL parce qu’il vous a démis de vos fonctions de ministres, ce n’est pas de cette façon qu’il faut le faire. Vous versez dans une totale ingratitude devant le peuple. Depuis votre entrée dans le gouvernement, on ne vous a jamais entendu parler de cette sorte, la déclaration de politique générale et les nombreuses autres faites en chaque occasion en témoignent s’il en était besoin, l’opposition peut en témoigner, vous leur avez servi de toutes sortes à l’assemblée nationale et à Thiès et d’autres lieux du pays. Une fois démis, vous vous adonnez au dénigrement et calomnies par rancune excessive, allant jusqu’à s’allier avec des étrangers pour déstabiliser votre pays. Connaissez-vous une bassesse plus absurde que l’ingratitude ? La base de toutes les vertus est la reconnaissance d’un si peu de bienfait qu’une personne nous a comblé. Que penserons-nous de l’homme ingrat et dépravé qui veut se réclamer valeureux ou citoyen modèle et qui met en avant le mensonge dans une méchanceté extrême ? Souvenez-vous de tout ce que vous avez été à cause de son Excellence le président de la République Macky SALL ? Avez-vous oublié que tout bon citoyen doit sa vie à la société, et n’a pas le droit d’indisposer ceux qui ont la charge de conduire la politique de la Nation par des calomnies, des accusations sans fondement et autres subterfuges déshonorants ? Mes chers Thierno et Abdoul, si vous aimez sincèrement la vertu et une citoyenneté exemplaire au point de réclamer une République des valeurs, apprenez à la servir avec dignité, et non à la mode d’hommes comme Ousmane SONKO, un rebelle doublé de mauvaise foi qui pensent qu’il faut toujours passer tout son temps à accuser, à calomnier, à vilipender, à inventer, à dire des contrevérités pour se faire admirer. Mais comme nous avons une jeunesse qui n’est pas outillée intellectuellement pour aller au fond des choses, il ne peut en être autrement. Que n’a t- il pas dit ou fait avant l’élection présidentielle pour discréditer le président Macky SALL partout et surtout dans la Diaspora ? Mais Dieu est toujours avec les justes, Il sanctionne le mérite et le fait efficacement. Ce qu’Il sait de chacun de nous pèse toujours sur notre destin. On n’a jamais entendu le Président Macky SALL dire du mauvais sur Abdoulaye WADE ou sur vous-mêmes. Quand on est véridique, juste et honnête, on triomphe toujours. Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, la République des valeurs avez-vous dit, quelle valeur et quelle citoyenneté incarnez-vous ? L’homme qui incarne la citoyenneté et des valeurs sûres agit en silence, il est constant, juste, honnête et pardonne toujours les offenses de ses semblables: il est à la hauteur. Cet homme, c’est bien le président Macky SALL. Ces mots valeurs et citoyenneté ne sont-ils pas donc pour vous que de vains noms, et ne serez-vous valeureux et bons citoyens que quand on vous ôte des privilèges ? Mais quels sont au fond vos abattements? Les attaques de tous ceux qui ont été démis se comprennent bien, ils se transforment en de méchants gens qui cherchent à s’amuser des malheurs d’autrui, et voudraient avoir toujours quelque histoire nouvelle pour se faire de l’importance. L’affaire Aliou SALL est comme un gâteau doré servi sur un plateau d’argent à des affamés. Si le valeureux, le bon citoyen et le patriote politicien ( Sonko), règlent les plus grandes affaires du pays dans la « Rue-publique » ou face aux médias étrangers qu’il a taxé de tous les noms par des discours insensés qui ne sont pas utiles au peuple sénégalais, que vous sert la conscience, pour n’être au fond que de vulgaires types? Vous osez sacrifier le devoir d’un responsable exemplaire face au ressentiment de la haine, de l’ingratitude et de la méchanceté obnubilés par la vengeance sur un homme dont le seul tort est de dérouler sa politique telle qu’il le conçoit conformément à la loi et au bénéfice des sénégalais. Pesez les choses, mes chers ministres, chers « politichiens » gardez-vous d’être dignes en étant véridiques et reconnaissants au président de tous les sénégalais. Reconnaissez ses prérogatives, son honnêteté, sa bonté, son ouverture d’esprit et son humilité. Le président Macky SALL est un homme d’État, il est honnête et digne, il agit toujours avec clairvoyance dans la transparence. Il veut associer toutes les composantes de la Nation à la gestion du pays pour que nous vivons ensemble dans la Paix dans toutes nos diversités. Au lieu de le soutenir en lui proposant de véritables schémas pour un Sénégal épanoui et réconcilié, vous cherchez à saper l’intérêt suprême de toute une Nation pour nourrir vos ambitions personnelles. Honte à vous et que vos projets insensés soient comme un miroir aux alouettes. Amen.

Malick Wade GUEYE, coordonnateur/ APR/ Almeria/ Espagne