Affaire BBC-Une « FORCE » accuse les khalifistes et Karimistes

Depuis la publication de l’enquête de la BBC sur le pétrole au Sénégal impliquant le frangin du chef de l’Etat, Aliou Sall, les déclarations de soutien fusent de partout. Le Forum Républicain pour la Citoyenneté et l’Emergence (FORCE) qui manifeste son soutien au maire de Guédiawaye, accuse l’opposition de vouloir pousser le Président Macky Sall à davantage lâcher du lest pour libérer Khalifa Sall et amnistier de Karim Wade. Dans un communiqué, le secrétaire général dudit mouvement Abdallah Ba pense que l’opposition cherche à maintenir le pays dans la grisaille à travers cette affaire de PetroTim. Pour ces sympathisants du Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), leur mentor est un citoyen sénégalais modèle qui s’est battu pour s’imposer. Ils réitèrent la décision de Aliou Sall de porter plainte à Dakar et à Londres contre la BBC. Le mouvement «Force» appelle les Sénégalais à refuser que notre pays soit transformé en champ de bataille de sociétés étrangères.