Les leaders du Front démocratique et social de résistance nationale (FRN) disqualifient la justice sénégalaise et l’Assemblée nationale pour éclairer la lanterne des sénégalais dans le gravissime scandale sur le pétrole révélé par la BBC : le front de l’opposition FRN préfère se référer aux instances internationales comme la CEDEAO, le FMI et la Banque mondiale pour une gestion de ce dossier :

« le FRN lance un vibrant appel aux instances compétentes de la CEDEAO et/ou de l’Union Africaine pour que justice soit faite. Le FRN interpelle également le FMI, la Banque mondiale et les partenaires bilatéraux et multilatéraux de notre pays qui doivent user des sanctions prévues par les dispositions de la Convention des Nations-Unies contre la corruption, sans quoi tous leurs discours sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption paraitront comme des slogans sans effet pratique. le FRN engage le peuple sénégalais à réclamer justice par une forte mobilisation, et par tous autres moyens que nous jugerons pertinents et dont nous conviendrons, afin que cette affaire ne soit pas rangée dans la longue liste des scandales impunis du régime de Macky Sall, irrémédiablement disqualifié pour parler de bonne gouvernance, de transparence et de lutte contre la corruption. Avec le peuple souverain, au Sénégal et dans la diaspora, le FRN prendra toutes ses responsabilités pour que la lumière soit faite sur cette affaire, que les coupables de tous bords soient punis, et que les biens spoliés soient totalement restitués au peuple sénégalais, des générations actuelles et futures » selon le communiqué du FRN