Affaire BBC…Kosmos Energy donne sa part de vérité

Après BP et le gouvernement sénégalais, Kosmos energy dément la BBC : « Les conditions commerciales de notre accord avec Timis Corporation ont été déposées auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis le 3 novembre 2014. Kosmos n’a effectué aucun paiement en faveur d’une quelconque personne physique ou morale pour acquérir ses intérêts dans les blocs. Kosmos Energy a examiné de façon exhaustive le récent programme de Panorama diffusé par la BBC, et le rejette en tant que représentation inexacte et trompeuse de nos affaires au Sénégal », conclut le major pétrolier