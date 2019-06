Le groupe France Médias Monde va procéder en octobre prochain à Dakar à l’inauguration d’une radio dédiée aux mandingues et aux peulhs, a annoncé sa Présidente directrice générale (PDG), Marie Christine Saragosse à l’APS. « On a lancé les premiers coups de pioches à Dakar pour aménager les studios, la fibre, etc. Je ne dirais pas le lieu pour l’instant, car on est en travaux. On tournera en blanc cet été et l’inauguration est prévue à la rentrée en octobre », a dit la PDG de France Médias Monde qui supervise et coordonne les activités des chaînes de télévision et radio françaises et francophones diffusant à l’étranger (France 24, RFI, Monte Carlo Doualiya).