Pourquoi la sœur de Souleymane Jules Diop veut humilier Aliou Sall et son fils

Aliou Sall a certes été cité dans un scandale par la célèbre et mythique chaîne de télé britannique mais il bénéficie tout de même de la présomption d’innocence. Cette présomption d’innocence a été rappelée par le forum du justiciable qui demande la plus grande prudence dans cette affaire qui risque de diviser profondément la société sénégalaise si nous n’accordons pas le bénéfice du doute à toutes les allégations et accusations proférées par les médias étrangers.

Et c’est ce qui se passe depuis les accusations de la BBC (média britannique) à l’encontre du journaliste Aliou Sall, maire de Guédiawaye et directeur de la caisse de dépôts et consignations.

Une accusation qui vient d’un proche d’Aliou Sall. Une personne qui a eu à partager le même logement qu’Aliou Sall. Une personne considérée comme étant de la famille.

Et cette personne n’est autre que la sœur de Souleymane Jules Diop, ami d’enfance d’Aliou Sall : Hélène Della Chaupin…

Dans un article paru sur la toile avec ce titre humiliant « Hélène Della Chaupin, sœur de Souleymane Jules DIOP s’acharne sévèrement sur Aliou Sall : «Il ne pouvait même pas payer un lit pour son ex-femme et son nourrisson qui venait de naître … » (lien de l’article cliquez ici)

La dame Chaupin s’acharne sur la famille d’Aliou Sall d’il y a 20 ans. Elle parle d’Aliou Sall en 2000 qui n’arrivait pas à acheter un lit à une ex-femme (certes remariée) et un bébé (devenu adolescent aujourd’hui).

Pourquoi cet acharnement ?

Si c’était politique, Dame Chaupin aurait dû attaquer Aliou Sall et épargner des gens qui n’ont rien à voir dans son animosité envers le frère du président. Mais elle s’attaque à une famille qui a droit à son intimité…

Aliou Sall bénéficie toujours de la présomption d’innocence. Et en quoi le passé familial d’Aliou Sall peut-il justifier des accusations non encore fondées ?

Et si Hélène Della Chaupin mettait un peu d’eau dans son « bissap » ?…