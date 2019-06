Les Laobés toutes griffes dehors contre les détracteurs d’Aliou Sall…

Le Maire de la Ville de Guédiawaye Aliou Sall peut garder le moral bon et, pour cause. Les Laobés du Sénégal, regroupés en une grande structure, la Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora, viennent de prêter main forte au frangin de Prézi. Dans un communiqué transmis à nos soins, le Président de l’organisation Bara Sow, notera : «Depuis quelques jours, des gens font dans le faux et entretiennent du faux contre la personne d’Aliou Sall, Maire de la Ville de Guédiawaye. Ce qu’ils continuent de soutenir ne cadre nullement d’avec la vérité. Des opposants jaloux de la réussite de cet honnête citoyen qu’est Aliou Sall, veulent ternir son image en manipulant des médias étrangers qui sont loin d’être exemples de déontologie dans leur métier. Ils se lancent dans une entreprise sournoise, voire noire de déstabilisation de notre cher pays. C’est par ce par ce que l’odeur du pétrole et du gaz leur monte les narines, ils montent dans leurs grands chevaux tels des prophètes… du malheur pour brûler ce que nous avons de plus cher : le Sénégal. Çà, on ne l’acceptera pas. Qu’ils se le tiennent pour dit : Aliou Sall ne sera pas l’agneau de leur sacrifice. Tous les Laobés, où qu’ils se trouvent, feront face pour dire non à cette fumisterie savamment orchestrée par des ennemis du Sénégal aidés par des «mal patriotes» », a fulminé Monsieur Sow, la rage au cœur.