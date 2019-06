LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE :

Kan moy sa naafeq ? Kan moy sa rambaacc ?

Mr le Président, durant votre déclaration de la korité, devant la maison de Dieu, vous avez parlé des révélations de BBC.

Ce dernier a mis la main sur le contrat de travail entre TIMIS CORPORATION et votre frère, et le contrat sur les avantages de Timis, et de votre frère, sur la vente à British Petroleum – BP.

ET là, vous avez traité ceux qui s’indignent de naafeq ak rambaacc!

Mr le président, bien que je fasse partie des indignés, je ne vous traiterais pas de naafeq et de rambaac ! De toute façon njeup xam na gnou li nou wax si wakh djou safaané ! Et puis mon éducation me l’interdit! Vous êtes l’élu de la République, je suis un amoureux de ma patrie et un talibé. Et l’expérience m’a appris que la vérité des faits se suffit à elle-même ! …

Mais il se trouve que je suis un baol-baol, et chez nous, la perspicacité est comme une seconde nature …

Alors permettez son excellence, que Je vous pose 7 questions devant toute la nation …

1-Monsieur le président, qui refuse de rendre public le rapport de l’Inspection Général d’État – IGE ? Rapport commandité par vous-même sur la gestion du dossier de Frank TIMIS sous Wade? Est-ce que rambaac ak naafeq, am na foo fou ?! c’est une question…

2-Monsieur le président, qui a violé la loi de la République, dans son article qui interdit l’octroi de licence à une entreprise sans états financiers, sans expérience dans le secteur et démontrant d’une crédibilité douteuse?Est-ce que rambaac ak naafeq, am na foo fou ?! C’est juste un refrain ..

3-Monsieur le président, qui a permis à son frère, employé de TIMIS, ancien dealer de drogue, dont l’entreprise TIMIS CORPORATION n’existait pas encore, de recevoir 1.5 million de DOLLARS via un soi-disant salaire de 25 000$ par mois pendant 60 mois, soit plus 873 millions ?! Est-ce que rambaac ak naafeq, am na foo fou …?! C’est juste une question…

4-Monsieur le président, qui a refusé de reprendre les droits, quand, pendant des mois FRANK TIMIS n’a pas investi, car il n’avait pas de sou à investir ?! Est-ce que rambaac ak naafeq, am na foo fou … ? c’est encore mon refrain…

5-Monsieur le président, pourquoi vous avez renoncé à notre droit de préemption et même de récupération de notre bien pour incapacité à investir quand Frank le courtier, ancien dealer de drogue, patron de votre frère, a décidé de revendre ses droits à BP ? Est-ce que rambaac ak naafeq, am na foo fou … da may laac dong nakk !

6-Monsieur le président, qui a permis à votre propre frère via le contrat liant BP à TIMIS, de recevoir une valeur d’action qui, selon BBC, va aller à plus de 3 millions de Dollars? Est-ce que rambaac ak naafeq, am na foo fou … ? Baatou rambaac ak naafeq nak, yaa ko fi toud dé, mane damay leerlou rek !

7-Monsieur le président, qui a permis à TIMIS de se faire arbitrairement, sans aucune possibilité de concurrence, des royalties (paiements) d’une valeur de deux fois le budget du Sénégal selon BBC, soit 6.000.000 milliards de FCFA?

Alors je ne sais pas kan mooy rambaaq wala naafeq … Mais je sais une chose xamxam du péxé et Mr le président, avec le respect que je vous dois, Wolof née na : lou déffou waxou ! louy am aye, di jambatt!

MOUSSA BALA FOFANA

Militant Libéralisme-Social , Panafricaniste et Travailliste

Ancien conseiller technique du Gouvernement du Sénégal

Expert en Planification & Banquier d’affaire au CANADA