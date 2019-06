Affaire BBC-Ousmane Sonko accusé d’être le principal…

On verra tout et on entendra du tout dans cette affaire de la BBC contre Aliou Sall frère du Président Macky. Maintenant l’APR accuse Ousmane sonko d’être derrière les accusations de la BBC contre Aliou. C’est une accusation grave du député APR Amadou Mberry Sylla contre Ousmane Sonko : le président départemental de Louga a annoncé hier que c’est la compagnie Tulow oil qui a financé la campagne électorale du candidat Sonko et c’est Tulow oil est derrière la campagne de dénigrement du Sénégal.