Affaire BBC-L’erreur diplomatique de…Macky Sall

Affaire du pétrole et du gaz : Que signifie la convocation de l’ambassadeur britannique par Amadou Ba ?

Le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba agissant pour le compte de l’Etat du Sénégal vient de convoquer l’ambassadeur de Grande Bretagne à Dakar. L’ambassadeur aurait été invité à s’expliquer, après les révélations de BBC accusant le frère du Président de la République d’être au cœur d’un scandale sur le dossier du pétrole et du gaz.

Cette convocation n’a pas manqué de faire réagir le journaliste Amadou Tidiane Sy. Ce dernier, Directeur général de Ejicom, une école de formation aux métiers de presse demande au gouvernement du Sénégal de revoir sa copie et d’avoir fait la mauvaise démarche, car même si la BBC qui a mis le feu aux poudres, est financée par des fonds publics britanniques, elle reste toutefois indépendante.

Voir les autorités sénégalaises convoquer l’ambassadeur d’un pays étranger et l’inviter à s’expliquer sur des affaires pouvant entacher les relations entre nos Etats, est rare. Actuellement, une autre affaire fait bruit. Ce sont les brimades et humiliations subies par un compatriote à bord du vol Air Algérie, de la part de la police algérienne. Pourtant, les autorités sénégalaises n’ont guère daigné lever le plus petit doigt et convoquer l’ambassadeur de ce pays à s’expliquer sur ce fait si grave. Et combien, sont-ils nos compatriotes vivant à l’extérieur à faire l’objet de toutes sortes de vexations y perdant même leurs vies, sans que cela ne puisse guère pousser nos autorités à réagir vigoureusement et demander qu’il y soit mis un terme.

Il est vrai que les révélations faites par la chaîne britannique BBC jettent le discrédit sur le Sénégal. Seulement, avant BBC, d’autres personnalités, des membres de la société civile, des membres de l’opposition avaient accusé Aliou Sall d’être au cœur d’un scandale sur le pétrole et le gaz sénégalais. Certes, cette fois-ci, les faits sont devenus plus graves. L’Etat du Sénégal gagnerait plus à ce que la lumière soit faite sur cette affaire, plutôt que de brandir la menace de représailles diplomatiques pour atteindre BBC.

Thiémokho BORE