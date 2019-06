Affaire Aliou Sall : « un acharnement sur le Président Macky

Pour sa première sortie sur le reportage fait par la BBC impliquant le frère du président dans une affaire de pétrole et de gaz au Sénégal, Ansoumana Danfa, président du Mac/Authentique ne mâche pas ses mots. » Nous sommes bien conscients que cette affaire dépasse le cadre d’un acharnement sur le Maire Aliou Sall », soutient le partisan de Macky2012. Poursuivant sa logique, le potentiel candidat de la mairie des Parcelles Assainies se veut beaucoup plus clair : » Ce reportage de la BBC fait preuve d’un acharnement sur le président Macky en ciblant son frère pour l’atteindre. Aussi, c’est un élément de reportage qui montre des opposants, malheureux ou incompétents qui veulent donner une bonne impression à ces muntinationales pour défendre plus tard leur intérêts ».

Le leader de Mac/Authentique, jugera d’ailleurs que « ces manipulations provenant de multinationales doivent faire l’objet de beaucoup de prudence de la part des Sénégalais car, cela dépasse même le cadre privé et que l’avenir et la stabilité du pays en dépendent. C’est un complot pour créer la zizanie et le désordre dans le pays », soutiendra t- il selon Dakaractu.