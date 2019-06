Révélations de la BBC : « Ce n’est plus le problème du Gouvernement »

Thierno Allasane Sall (TAS), après avoir posé ses questions claires et fermées au Président Macky Sall, suite à la sortie mercredi du Gouvernement, croit mordicus que seule la justice pourra tirer au clair l’affaire Aliou Sall-Timis.

Pour le président du mouvement La République des valeurs, au delà de « ces sorties malheureuses qui n’apportent aucune clarification au dossier », « ce sujet n’est plus le problème du gouvernement, c’est le problème de la justice ».

« Et comme ils nous défient, j’ai dit à l’opposition et à nos amis de relever le défi, en montant un dossier en bonne et due forme, en allant voir la justice et l’Assemblée nationale », a dit jeudi TAS sur Sud Fm reprise par Senego.

Mieux, le Thiessois invite « le peuple à s’organiser à travers des pétitions pour que cette affaire soit tirée au clair, non par le Gouvernement, mais par la justice ».