« Opération Korité zéro déchet » : 3000 tonnes de déchets collectés par jour

Quelque 3000 tonnes de déchets sont collectées quotidiennement à Dakar dans le cadre de l’opération « Korité zéro déchets » mise en œuvre dans le cadre de la célébration de la fête marquant la fin du ramadan, a appris l’APS.

Dans le cadre de la célébration de la Korité, l’Unité de coordination des déchets solides (UCG) a annoncé la mise en œuvre de l’opération « Korité zéro déchet », « un important dispositif de veille et de sensibilisation afin d’assurer une meilleure prise en charge des déchets pendant cette période ».

« 3000 tonnes de déchets ont été collectées tous les jours avant, pendant et après les fêtes, avec 248 rotations quotidiennes des bennes tasseuses », a indiqué l’UCG dans une note transmise à l’APS, faisant état de la présence, lundi matin, du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, sur le terrain avec les équipes de techniciens de surface dans les marchés et les zones de dépotage d’ordures.

Selon l’UCG, « l’objectif de cette opération est de nettoyer et maintenir propre les lieux de cultes, les marchés, les grandes artères et d’enlever la surproduction d’ordures ménagères ».

La structure souligne qu’une centaine d’agents de l’Unité de Veille et de Sensibilisation (UVS), des techniciens de surface appuyés par une équipe dénommée BIR (brigade d’intervention rapide), sont « déployés sur les sites de forte production de déchets tels que les marchés, points de vente, grandes artères, etc., pour sensibiliser les commerçants sur la collecte des ordures et particulièrement les sachets plastiques ».

Dans la note, le coordonnateur de l’UCG, Ousmane Ndao, qui a indiqué que 3000 tonnes de déchets sont collectées tous les jours durant cette période de fête, a également mis en exergue la participation des charretiers dans cette opération.

« Une unité spéciale a été mise en place pour encadrer les charretiers qui étaient à l’origine des multiples dépôts sauvages à travers la capitale (…) », souligne-t-on dans la note.

