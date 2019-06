Macky devait éloigner sa famille des affaires de…L’Etat

L’opposition ne lâche pas Macky surtout dans le scandale révélé par la chaine britannique BBC. Macky aurait dû éloigner sa famille des affaires de l’état : « Nous lui avions conseillé, dès le début, d’éloigner sa famille des affaires publiques mais il n’a rien écouté. Non content d’avoir cédé une partie de notre pétrole à son frère Aliou Sall, il l’a aussi mis à la tête de la plus grande banque de l’État : la Caisse des Dépôts et Consignations, après avoir parrainé son élection à la mairie de Guediawaye. Je ne parle même pas de son beau-frère avec son super ministère dont le budget frôle les 1000 milliards. Toutes les ressources destinées aux politiques sociales et à la solidarité nationale entre ses mains, pour une redistribution ciblée dans les réseaux parrainées par le Clan. D’autres scandales de corruption en perspective? » selon Cheikh Tidiane Dieye, coordonnateur de la plateforme « Avenir Senegaal bi ñu bëgg »