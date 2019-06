La riposte salée d’Abdoul Mbaye qui enfonce…Aliou Sall

2. Cette transaction n’a aucune justification économique si ce n’est qu’elle permet à Kosmos de ne pas finaliser une discussion pourtant commencée avec Petrotim Ltd, mais ne pouvant être conclue du fait de la présence très probable d’un actionnaire gênant et visible dans le capital de cette dernière. En effet seulement 52 jours séparent la création de Timis corporation Ltd (société immatriculée au British Virgin Islands sous le numéro 18 07772) et l’achat de ses actions par Kosmos.

3. Mais les actionnaires de Timis Corporation Ltd sont African Petroleum Corp., African Minerals Ltd, et Pan African Minerals Ltd. Or le contrat liant Aliou Sall et le Groupe franck Timis prévoit aussi après signature des décrets, qu’il devienne actionnaire à concurrence de 500 000 US$ dans African Petroleum Corp. et de 500 000 US$ dans Pan African Minerals.

4. La signature des décrets par le grand frère Macky Sall, aurait donc rapporté en exécution des dispositions du contrat cité 1 500 000 US$ d’actions à Aliou Sall avec ce que cela suppose comme intéressement au moment de leurs ventes à Kosmos, puis ensuite à BP, et enfin sous forme de royalties au moment de l’exploitation des champs de pétrole et gaziers.