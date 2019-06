Pour aider son « petit frère » au cœur du scandale de la BBC même s’il n’est pas le principal bénéficiaire du scandale révélé par nos confrères britanniques, le président Macky Sall a rendu public un mémorandum lors d’une conférence de « lecture » animée par la porte-parole du gouvernement, Ndèye Tické Ndiaye Diop…

Maniant mal la langue de Molière et s’exprimant dans un wolof francisé, Ndèye Tické a contribué à ternir le climat déjà délétère avec sa voix mal perçu et son manque de charisme. Sur une estrade, loin de la presse, avec une voix à peine audible doublée par un écho assourdissant, Ndèye Tické a été la fausse note de la réplique gouvernementale au reportage de la BBC…

Une affaire de techniciens

Le reportage de la BBC était très technique. Des points d’un contrat ont été révélés au public. Alors cette réplique devait être très technique. Cette réplique devait être soutenue par le Comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz (COS-PETROGAZ.) dont la composition est élargie à la société civile et à l’opposition.

Le COS-PETROGAZ est chargé d’assister et de conseiller le résident de la République et le Gouvernement dans la définition, le suivi et la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques en matière pétrolière et gazière.

Alors qui mieux que le COS-PETROGAZ peut rétablir la vérité des faits. Le président Macky a tenté » d’apporter une réponse politique à une accusation technique. Le faux « tické » dans cette réplique a été de blanchir Aliou Sall et d’accuser des forces étrangères de vouloir déstabiliser le Sénégal…Et pourtant la BBC n’a fait que révéler un avenant qui donne 10 milliards de dollars à Timis pendant 40 ans et que ce même Timis avait pour partenaire, Aliou Sall, frère du président de la République…Ndèye tické a parlé de « chiffre surréaliste »…sans brandir des preuves chiffrées…Selon elle, BBC s’est limité à l’opposition…Et encore faux car BBC a donné l’occasion pendant 1 an à Aliou Sall et Frank Timis de répondre amis ils ont refusé…