«J’ai enquêté pendant un an… », explique Mayeni Jones, journaliste de la BBC dans le journal L’Observateur du jour. Celle qui a provoqué une secousse tellurique au Sénégal et mis à nu des malversations et des pratiques de corruption dans le domaine du pétrole et du gaz a confié à nos confrères de L’OBS qu’elle a pris 12 mois pour sortir son reportage qui fait aujourd’hui le malheur d’Aliou Sall et de Frank Timis…