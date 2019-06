Affaire BBC : Ousmane Faye accuse « l’opposition radicale »

Le reportage de la radio BBC pour révéler une supposée corruption par la famille du Président dans l’exploitation du pétrole continue de susciter des vagues de réaction. Après le chef de l’Etat himself hier dans dons son discours d’après prière de l’Aid El Fitr, et de Mme le Ministre Porte-Parole du gouvernement, c’est au tour de Ousmane Faye, leader de MWS de faire face à la presse pour s’indigner de ce qu’il considère comme un coup de poignard sur le dos du Sénégal par l’opposition dite radicale. « Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo et les autres ont été facilement manipulés, quid à encaisser de fortes sommes de la part de lobbies étrangers prêts à distiller le feu dans notre pays dans le seul but de créer une cacophonie dans la tête des sénégalais, et afin de mieux profiter de nos ressources. Nous interpelons l’opinion publique nationale que le Sénégal a affaire avec des corrompus qui crient à la corruption, par conséquent, il est temps de faire face à cette farce dangereuse », dénonce Ousmane Faye. En effet, rappelle le patron de MWS, « les gens doivent savoir que cette affaire est une bataille entre opérateurs économiques de haut niveau où ceux qui ont été les plus bons négociateurs ont bénéficié du magot. Finalement, les perdants ont noué attache avec cette irresponsable opposition qui, au lieu de s’acharner sur la famille du Président, devrait comprendre que le monde du business est ainsi fait. Je considère que c’est des traitres qui ont longtemps agi de la sorte », déplore M. Faye. Qui poursuit, «Mamadou Lamine Diallo devait être le dernier à se comporter comme tel, vu les frauduleuses malversations qu’il avait faites dans l’affaire d’Excimcor pendant qu’il était encore Conseiller à la Primature. On l’accusait même d’user de la naïveté de son épouse à qui il délivrait des licences d’exploitation qu’elle vendait sur le dos du contribuable sénégalais. Sans compter d’autres malversations et fraude lors de son passage à ce juteux poste à la Primature. Par contre pour Abdoul Mbaye, il s’est toujours comporté comme un traitre. C’est comme s’il avait hérité de ce qualificatif, surtout quand on se rappelle des propos de l’ancien Président Abdou Diouf qui, parlant de son père (celui de Abdoul Mbaye), disait ceci : ‘’Kéba Mbaye m’a poignardé sur le dos. Je veux juste souligner que ces gens (Mbaye et Diallo) ne sont aucunement des références pour la jeunesse sénégalaise. Et leurs agissements ne sont que des tissus de mensonges parce qu’ils ils savent pertinemment qu’au Sénégal, il n’y a jamais eu de manifestations concernant des licences de pétrole. Ne serait-ce que pour ça, ils devaient se rétracter. Dès lors, nous au niveau de MWS, demandons l’interdiction de toute activité de la radio BBC dans toute la frontière sénégalaise et qu’aucun reportage ne se ferait désormais ici, parce que des mercenaires, des traitres et des manipulateurs qui viennent pour semer le chaos, nous n’en voulons pas ». Ousmane Faye de rappeler, enfin, que « l’affaire Pétrotim est dépassée, car, Franck Timis a été auditionné à l’Ofnac pendant 8 tours d’horloge et les rapports d’enquête sont là disponibles. Mieux, Aliou Sall n’a fait que bénéficier d’un salaire légalement gagné de la part d’un privé qui n’a rien à voir avec les deniers publics. Ensuite, les gens doivent se rappeler qu’à l’époque, ce n’était pas Macky Sall qui était aux commandes, mais c’est à Karim Wade et son père qu’il faut demander de rendre compte », préconise le leader de MWS.

Article invité