Affaire Aliou Sall-BBC : les interrogations de Assane Dioma Ndiaye

Sur sa page Facebook, le président de la Ligue sénégalaise des Droits de l’Homme, Me Assane Dioma Ndiaye, évoquant les révélations de la BBC sur Aliou Sall parle « d’un rendez-vous avec l’histoire non saisi … et des citoyens déboussolés. » In extenso son texte.

Encore une fois, un rendez-vous avec l’histoire non saisi . Les vraies questions occultées voir escamotées.

Le devoir d’inventaire tourne à l’amnésie sélective. Pourtant, les attentes étaient fortes de la part de citoyens déboussolés et interrogatifs.

Pourquoi a- t -on maquillé les rapports de présentation des décrets ayant conduit aux décrets d’ approbation signés par le Président Macky Sall et présentant apoligoquement sciemment et a dessein la Société PetroAsia limited comme une Grande Multinationale avec une grande expérience en matière pétrolière et disposant de grandes capacités techniques et financières ?

– Pourquoi on a si facilement mis à la touche les exigences du Code Petrolier protectrices des intérêts de l État et des Populations et faisant de telles capacités financières et techniques des conditions d’éligibilité de manière à délivrer aussi allègrement à une Multinationale naissante ces permis relativement à des ressources naturelles qui suscitent légitimement l’espoir de braves citoyens jadis confinés dans un fatalisme existentiel à dimension irréversible. ?

– Pourquoi l’État du Sénégal n’a jamais exercé son droit de préemption qui aurait dû lui permettre de récupérer les dits permis à temps face aux veilletes spéculatives et purement commerciales d une Société qualifiée de Spécial purpose Véhicule créée circonstantiellement la même année 2012 non pas pour s’investir dans des opérations de recherches ou d explorations pétrolières à risques mais pour gagner de l’argent sur le dos de populations en quête du minimum vital ?

– Pourquoi tout en s’abstenant d’exercer ce droit de préemption l’État du Sénégal a pris prétexte des dispositions encadrées du Code Petrolier qui s’appliquent exclusivement et intrinsèquement aux opérations de recherches ou d explorations pour ne pas imposer ces énormes mannes financières résultant de transactions aux antipodes de l’objet pour lequel les permis ont été octroyés ?

De Petro Asia à Petrotim en passant par Timis Corporation Cosmos Énergie BP, pourquoi les non objections ont été systematiques ?

– Pourquoi l État du Sénégal après que le rapport de l IGE ait révélé les violations et irrégularités entourant les octrois des permis aux Sociétés PetroAsia et Petrotim a cru devoir vouer aux gémonies un travail d’un professionnalisme et patriotisme de serviteurs de l’Etat à léguer aux jeunes générations à titre d exemplarité ?

– Pourquoi l’État du Sénégal voulant rétablir la vérité aujourd’hui fait table rase du rapport de l’IGE qui fait ressortir notamment tous les manquements et incongruités invalidant l’ octroi des dits permis qui au finish bien que les puits en question n’ont pas encore éjecté du Pétrole brut ont néanmoins permis à des privés de par les transactions intervenues d’empocher des centaines de Milliards et dont Cosmos Energie , BP et autres intermédiaires récupéreront en priorité sur plus de 40 ans d’exploitation effective au détriment du peuple Sénégalais sous formes de royalties et de redevances.

Avons nous le droit de nous réfuger derrière l’ignorance et de nous laisser divertir par un pseudo débat portant sur une supposée manipulation ou non de la Chaîne BBC ?