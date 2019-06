Communiqué du PNG

Au vu des graves accusations contenues dans le documentaire de la chaîne internationale Bbc et les plaintes auprès de l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption(OFNAC) « Sur les transferts et ventes d’actions entre Petro-Tim Sénégal, Petro-Tim Limited, Timis Corporation et Kosmos Energy », le Parti Nouvelle Génération (PNG)au demeurant, demande « la dissolution du conseil municipal et l’envoi immédiat d’une délégation spéciale à la Mairie de Guédiawaye pour laver l’honneur des populations de la Ville. Mamadou THIAM Président du i (PNG) sent le pire. C’est une éventualité à prendre très au sérieux, selon lui.

Rappelant « l’amendement Moussa SY (qui) avait mis sous tutelles toutes les municipalités du Sénégal, après l’élection de Wade ».

Mamadou Thiam demande à l’état du Sénégal de prendre toutes les dispositions pour donner une réponse aux questions suivantes :

A combien l’Etat du Sénégal a cédé cette licence à Petro-Tim Limited ? Combien Timis Corporation a versé au Sénégal après avoir obtenu les 200 milliards de francs CFA ? Quelle serait la part d’Alioune Sall dans les 30 % d’actions ?

Les répercussions de cette affaire qui porte atteinte à l’image du Sénégal dans le monde par ricochet porte atteinte à la gestion de la ville de Guédiawaye et ses administrés Par la même occasion le PNG demande à l’IGE de mettre dans le calendrier de ses missions un audit sur la gestion de la mairie pour dénicher d’éventuelles détournement d’objectif de moyen financier

Fait à Dakar, le 04 Juin 2019

MAMADOU Thiam

PRÉSIDENT DU PNG