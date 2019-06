Djiby Nalla Sy, responsable politique de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) à Ourrossogui a invité les étudiants de sa commune à persévérer dans les études.

« N’ayez pas peur, ayez du courage, soyez persévérants », a dit M. Sy aux étudiants de Ourosogui, à Dakar.

« Si les étudiants des autres localités arrivent à avoir des conditions de performances de leurs études, il n’y a aucune raison que vous n’en ayez pas. Il s’agit de vous convaincre que les difficultés ne sont pas irréversibles », a ajouté M. Sy.

Convaincu des aptitudes et capacités de ses enfants, Djiby Nalla Sy les a invités à poursuivre dans leur dynamique. « Nous avons vu des filles et des garçons engagés et déterminés qui savent que dans la vie, il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions. Il n’y a pas de contraintes, il n’y a que des opportunités, comme disait Susilo Bambang Ya DHOYONO ancien Président de l’Indonésie dans un de ses ouvrages », a-t-il soutenu.

Ainsi, Djiby Nalla Sy a promis « un accompagnement, un encadrement et du soutien à tout moment en tout lieu, pour du succès dans leurs études ».

L’honorable député Seydou Diallo, Abdoul Bayal Ly chargé de mission auprès de Mimi Touré et Amadou Ndongo Dg Galayabe Motors ont rehaussé de leur présence l’événement qui a regroupé plus de 200 étudiants de la commune de ourossogui. Toutes ces autorités se sont engagées à ne ménager aucun effort pour soutenir les étudiants. Plusieurs anciens présidents de la CDEERO ont dans leur allocution réconforter leurs benjamins à s’armer de courage et de patience. Car, disent il, la réussite et le succès sont au bout de l’effort. Cette nuit du destin a été clôturée par des prières formulées par Thierno Yaya DIA et Thierno Moussa DIALLO