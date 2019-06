La communauté « Aïnou Salam » de Cheikh Sountou Badji de Sindian a célébré l’Aid E l Fitr hier Mardi. Ainsi en avaientt décidé Abdoul Assane et Abdoul Ousseynou jumeaux et co-khalife de Cheikh Sountou Badji. Après la prière dirigée par l’imam Moussa Sané, les khalifes-jumeaux ont invité les musulmans à l’unité et à faire confiance à la science. Mais pour Abdoul Ousseynou qui a parlé au nom des descendant du vénéré Cheikh Badji, ce sont les marabouts qui ne jouent pas franc jeu. Il les accuse d’être obnubilés par leurs intérêts personnels au détriment de l’islam.

Pour éviter toute divergence concernant le croissant lunaire, les jumeaux ont des propositions là-dessus. D’abord, ils exigent la dissolution de la commission dirigée par Hyane Thiam car pour eux, cette commission a montré ses limites. Mieux, Abdoul Assane et Abdoul Ousseynou ne comprennent pas pour quelle raison les gens refusent de recourir à la science alors que tous ceux qui rejettent cette option utilisent le téléphone et sont toujours sur les plateaux de radio et de télévision sachant que tous ces outils sont des produits de la science. ils alors les musulmans à l’unité, à se faire confiance et évoluer vers les science pour mettre fin à certaines considérations dépassées qui sont à l’origine de la division des musulmans

L.BADIANE pour xibaaru.sn