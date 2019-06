Le marabout El Hadji Fansou Bodian a dirigé la prière de korité ce Mercredi à la grande place de l’ancienne gare routière. Il a axé son sermon sur la foi en Dieu et les enseignements du Prophète Mouhamed (PSL) comme moyen de lutter contre certaines dérives. Un message bien compris et salué par le Préfet de Bignona Babacar Ndiaye qui a invité tous les citoyens à s’approprier le message du vénéré Marabout pour une paix durable mais aussi pour une bonne cohabitation entre les musulmans et entre les musulmans et les adeptes des autres confessions religieusesL.BADIANE pour xibaaru.sn