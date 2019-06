Madina Kénioto a célébré ce mercredi 5 juin 2019, la Korité, fête marquant la fin du mois béni de ramadan. La prière a été dirigée par l’imam El hadj Ousmane Diaby en présence de M Moustapha Diaw, Préfet de Kédougou en compagnie de sa délégation.

A Madina Kénioto, village situé à quelques encablures de Kédougou, la prière de la fête de Korité a démarré aux environs de 9 h 10 peu après l’arrivée de M Moustapha Diaw, Préfet de Kédougou en compagnie du lieutenant Mamadou Aliou Diallo, chef de service régional des Douanes de Kédougou, M Baba Bitèye, conseiller municipal et M Mamadou Boye Diallo, représentant de M Mamadou Saliou Sow, Secrétaire d’Etat chargé de la promotion des Droits humains et de la bonne Gouvernance.

A la suite de la prière, l’imam El hadj Ousmane Diaby a accentué son sermon sur les agressions suivies de viols et de meurtres qui ont fait les choux gras de la presse ces derniers temps.

« Après le syndrome du vol d’enfants connu l’année dernière, maintenant ce sont les agressions de toutes sortes, viols, meurtres qui font surface. Pour un rien, on est prêt à donner la mort. Si une femme n’accepte pas nos avances, on est prêt à se débarrasser d’elle. C’est vraiment grave pour notre société. On ne fait plus ce que Dieu recommande. En agissant de la sorte, on ne sera jamais d’accord avec Dieu. Pourtant notre devoir c’est d’obéir à Dieu en tout lieu et en toutes circonstances » a rappelé, l’imam El hadj Ousmane Diaby

Il reviendra à la charge pour magnifier l’importance et les bienfaits du jeûne.

A son tour M Moustapha Diaw, le Préfet de Kédougou a magnifié la qualité du sermon de l’imam pour son rapprochement avec l’actualité.

« Nous sommes satisfaits du travail que vous abattez auprès des fidèles. Vous adaptez toujours vos sermons à l’actualité. Nous sommes conscients que vous êtes en train de modeler la personnalité de vos talibés à travers nos valeurs. Sous peu, une loi sera votée pour punir davantage les violeurs. Le Directeur général de la Police nationale prévoit également d’impliquer davantage la communauté dans la prise en charge des problèmes sécuritaires. Nous vous demandons de prier pour le président de la République et tout son gouvernement. Nous sollicitons également des prières pour un bon hivernage. A pareille période, nous devons être en hivernage. Le changement climatique est réel. Nous dévons changer nos comportements par rapport à l’environnement »

L’imam El hadj Ousmane Diaby a formulé des prières pour un bon hivernage et pour l’achèvement des différents chantiers du président Macky Sall dans la Région de Kédougou (électricité, station de pompage d’eau, route Kédougou -Fongolimbi, route Kédougou-Salémata entre autres).