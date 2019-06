Gianluigi Buffon va quitter le PSG cet été (officiel)

Alors que son contrat arrive à expiration le 30 juin prochain, Gianluigi Buffon a décidé de ne pas prolonger au PSG.

Gianluigi Buffon va quitter le PSG cet été. Le club de la capitale a annoncé ce mercredi sa décision, « à l’issue d’une longue et sereine réflexion », de ne pas renouveler le contrat de son gardien international italien (41 ans, 176 sélections), qui arrivera à expiration le 30 juin. Arrivé à l’été 2018, Buffon a partagé les buts du PSG avec Alphonse Areola cette saison, disputant 17 matches de Ligue 1 et cinq de Ligue des champions.

« Allez Paris ! Merci et bonne chance pour tout ! » a écrit le champion du monde 2006 sur les réseaux sociaux, poursuivant : « Je repars enrichi et satisfait par une expérience qui sans doute m’a amélioré et m’a fait croître. Aujourd’hui se termine mon aventure hors de l’Italie : le Paris Saint-Germain m’a proposé de renouveler mon contrat mais je ne me suis pas senti d’accepter, poussé par le désir d’affronter des nouvelles expériences… »