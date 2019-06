C’est au moment où le dialogue national s’engage au Sénégal qui enregistre la participation de l’essentiel des forces vives de la nation que la chaîne publique anglaise BBC fait des révélations sur des transactions financières jugées suspectes qui ont été effectuées sur l’exploitation du gaz et du pétrole découverts au large de nos côtes.

Assurément le Sénégal fait l’objet de toutes les convoitises. De grandes puissances, des multinationales des lobbys au plan international avec leurs relais nationaux feront tout pour le déstabiliser. Tout indique que depuis fort longtemps, la BBC avait à sa disposition tous les éléments divulgués sur une présumée corruption dans cette affaire du contrat pétrolier sénégalais. Choisir de les publier dans ce contexte politique, c’est assurément chercher à plomber le dialogue national.

Des discussions sur l’utilisation des ressources issues de l’exploitation du pétrole et du gaz avaient été menées sans la participation de l’opposition qui avait boycotté les travaux. Il n’est toujours pas trop tard. De nouvelles discussions pourraient bien se tenir sur cette question. Pourquoi ne pas profiter de la tribune qu’offre le dialogue national pour aborder encore cette affaire.

Gaz, pétrole…Que lumière soit faite

Les enjeux sont énormes, et le jeu en vaut la chandelle. Seul un consensus fort sur cette question du pétrole et du gaz pourrait mettre le Sénégal à l’abri de toutes tentatives de division. Un consensus fort sur le pétrole et le gaz exige aussi plus de transparence dans ce dossier.

Il faut oser le dire. Depuis que des accusations sont lancées à l’égard de Aliou Sall, frère du Président de la République autour des contrats d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz, l’Etat n’a rien fait pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Or, les Sénégalais ont bel et bien le devoir de savoir la vérité sur cette affaire.

Les Sénégalais doivent savoir, si telle est la vérité, pourquoi Timis Corporation recevrait 10 milliards de dollars de BP dans le contrat d’exploitation du pétrole et du gaz ? Pourquoi, les transactions effectuées dans ce dossier sont-elles exonérées de taxes et d’impôts ? De même que les Sénégalais ont besoin de savoir la véritable nature du contrat qui liait Pétro Tim à l’Etat du Sénégal ?

La nature du contrat qui liait l’Etat à Pétro-Tim doit être divulguée. Voilà une société qui signe un contrat avec l’Etat du Sénégal, qui obtient des contrats d’exploration et d’exploitation, mais qui après revend tous les permis qui lui ont été octroyés, après s’être dissoute. Au point de pousser certains à soupçonner que Pétro-Tim avait été créée juste pour capter des permis, les céder, et après disparaître.

Thiémokho BORE