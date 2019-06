Après les accusations de la BBC sur la compagnie pétrolière BP et le magnat du Pétrole Frank Timis, impliquant le frère du président Aliou Sall, les vagues d’indignation et de protestation qui accompagnent ce scandale sont sans précédent. Et tous, acteurs civils et politiques pointent un doigt accusateur vers Aliou Sall et demandent des sanctions provisoires en attendant que la lumière soit faite sur toute cette histoire…au parfum de pétrole et de Gaz.

AMS-CDC-BDK-Mairie de Guédiawaye…

Aliou Sall est Maire de Guédiawaye et président de l’Association des Maires du Sénégal (AMS), Directeur de la Caisse des Dépôts et de consignations (CDC), Administrateur de la Banque de Dakar (BDK).

Et c’est le mouvement Y en a marre qui lance l’estocade : « Aliou Sall doit démissionner de ses responsabilités et charges publiques pour se mettre à la disposition de la Justice, au lieu de distribuer des menaces et des démentis »…

Un parti politique embouche la trompette : « le Parti Nouvelle Génération (PNG) au demeurant, demande la dissolution du conseil municipal et l’envoi immédiat d’une délégation spéciale à la Mairie de Guédiawaye pour laver l’honneur des populations de la Ville. ».

Aliou Sall met aussi en péril l’image de la Banque de Dakar dont il est l’un des partenaires et administrateurs principaux.

Aliou Sall n’a pas le choix

Le frère du président n’a aucune alternative si ce n’est la démission de toutes ces fonctions nominatives. L’État pourra aussi le décharger de ses fonctions électives s’il refuse en y installant des délégations spéciales la mairie de Guédiawaye et à l’association des Maires ou un adjoint pourra y assurer l’intérim…