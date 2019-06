Le gouvernement, à travers Ndèye Tické Ndiaye, son porte-parole se prononce sur l’affaire dite « scandale pétrolier à 10 milliards de dollars » diffusé le 03 Juin 2019 par la Bbc

Dans un mémorandum de sept pages, le Gouvernement conteste les allégations de la BBC et revient sur la chronologie des faits concernant la procédure d’attribution dans le dossier PETRO-TIM LTD pour les blocs Cayar offshore profond.

Pour le gouvernement du Sénégal, le reportage polémique est « tendancieux et ponctué de graves et fausses allégations sur la gouvernance des ressources pétrolières du Sénégal, notamment les blocs appelés Saint-Louis offshore profond et Cayar offshore profond qui avaient été attribués à la société Petro-Tim, en association avec la société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN), conformément au Code pétrolier. » Dans le mémorandum, la voix de l’Etat estime également que le chiffre de 10 milliards de dollars US avancé est surréaliste purement imaginaire . ‘’Ce reportage manifestement tendancieux est ponctué de graves accusations. Bbc avance sans aucun fondement le chiffre surréaliste de 10 milliards de dollars que le Sénégal aurait perdu dans une transaction privée. Ce chiffre est purement imaginaire. il ne correspond à aucune réalité économique et financière du projet, encore moins à une quelconque perte de revenus futurs pour l’Etat du Sénégal », lit-on, dans le document, lu par Ndèye Tické Ndiaye Diop, ministre de l’Economie numérique et porte-parole du gouvernement.

Dans le rappel chronologique des faits, le Gouvernement tente de mettre en exergue le fait que le premier contact entre Petro Tim et l’Etat du Sénégal remonte au 3 octobre 2011, tout comme la première signature d’un Memorandum of Understanding entre Petrosen et Petro TIM, intervenant le 8 décembre 2011, soit avant l’accession de Macky Sall au pouvoir.