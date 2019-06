Révélations de la BBC : Barthélemy Dias pas surpris

Barthélemy Dias a été interpellé par nos confrères de Zik-fm sur le scandale révélé par BBC sur Aliou Sall et Frank Timis. Le maire de Mermoz Sacré-cœur dit qu’il n’a pas été surpris et estime que « des gens comme Macky Sall et Cie, on ne doit pas accepter de (dialoguer) avec eux. Nous devons nous unir voir comment les faire quitter… » Dias-fils de révéler qu’ils ont réussi à contacter différents sénateurs américains et que lui même compte se rendre à Washington, après la Korité.