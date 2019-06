La Synergie des Organisations de la Société civile pour l’Elimination des Violences Basées sur le Genre – SYSC approuve vivement !!

A la levée des couleurs en cette matinée du lundi 3 juin 2019, une grande nouvelle nous est parvenue à travers les ondes. Nous avons entendu avec bonheur Monsieur le Président de la République condamner fermement encore les violences sexuelles suivies de meurtres. Le Président a entendu toutes ces voix citoyennes qui se sont indignées et se sont levées pour dénoncer et condamner de tels actes. Et ces voix unies ont demandé la criminalisation du viol. Monsieur le Président de la République, à la levée solennelle des couleurs, est allé plus loin et a affirmé que le viol et la pédophilie seront criminalisés.

Une grande avancée pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants !

Pour rappel la loi 99 – O5 du 29 janvier 99 qui a apporté des réformes au code pénal en introduisant de nouvelles formes de violences, a condamné les violences faites aux femmes et aux filles. La loi a indiqué des circonstances aggravantes lorsque les violences se sont passées entre conjoints, à l’encontre d’un ou d’une mineure, d’une femme enceinte, d’une personne âgée ou d’une personne vivant avec un handicap.

SYSC salue et appuie fortement le chef de l’Etat dans cette volonté affirmée de la criminalisation du viol et de la pédophilie.

SYSC saisit cette opportunité salutaire pour attirer l’attention sur une autre obscénité des violences faites aux femmes et aux filles et mentionnée dans la loi 99 – 05. L’inceste qui se passe dans la sphère familiale est considérée jusqu’ici comme une circonstance aggravante du viol. L’inceste fait partie des pires formes de violences faites aux femmes et aux filles. L’inceste a détruit et continue de détruire la vie de nombreuses femmes et filles.

Vivement qu’une loi porte la criminalisation du viol et de la pédophilie !

Pour la Synergie des Organisations de la Société civile pour l’Elimination des Violences Basées sur le Genre

La coordonnatrice nationale

Penda Seck Diouf