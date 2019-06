Gestion du Pétrole et du Gaz : des membres de la société civile et de l’opposition seront…

Le ministre du Pétrole et des Energies Mouhamadou Makhtar Cissé.a fait des précisions sur la gestion du Pétrole et du Gaz au sénégal. Il annonce l’intégration de membres de la société civile et de l’opposition au Comité stratégique du pétrole et du gaz (COS-PETROGAZ), en soulignant que ces derniers vont signer une charte éthique qui les astreints à respecter un certain nombre d’obligations.

S’agissant de la sécurité des plateformes et des eaux territoriales, Mouhamadou Makhtar Cissé a dit l’option de l’Etat de confier ce volet à la Marine nationale.

« Il ne s’agira pas pour nous de privatiser la sécurité maritime. Ça ne sera pas le but de l’opération. C’est la Marine nationale qui va vieller sur nos eaux territoriales avec ses moyens, avec la contribution des compagnies », a précisé le ministre du Pétrole et des Energies.