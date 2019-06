Enquête de la BBC : « C’est un mensonge économique et stratégique »

« Cette fausse affaire témoigne de la manipulation politique des médias par la désinformation. Le Sénégal vient de réussir la réconciliation d’une grande partie de son peuple avec le lancement du dialogue national. Un espace de stabilité politique serait l’ennemi de certains intérêts économiques étrangers et certaines franges de concitoyens dont les intérêts sont divergents. Dès lors, manipuler la conscience de notre peuple, de l’opinion nationale et internationale, devient une urgence vitale pour certains États, sociétés et personnes politiques souhaitant le chaos du Sénégal », accuse le colonel Malick Cissé, selon Dakaractu.

« À la désinformation des faits que l’on appelle le mensonge stratégique et diplomatique, je pourrais ajouter le mensonge économique et stratégique. C’est le moyen le plus simple pour arriver à installer la confusion dans les esprits, donc nous devons beaucoup faire attention. L’utilisation de la BBC pour faire de la manipulation par la désinformation, est tellement banale que pour nous, du métier, (militaire), on rit sous le béret. Donc peuple du Sénégal, soyons prudent. Pour les concitoyens qui s’opposent politiquement, l’intérêt national doit passer avant tout», a-t-il invité avant de promettre de revenir avec de plus amples détails sur les tenants et les aboutissants de ces accusations.