Conspiration contre le Sénégal – Par Diaraf Sow

#CONSPIRATION_CONTRE_LE_ SÉNÉGAL

#DEUX_ACTEURS_DIFFÉRENTS

#DEUX_OBJECTIFS_COMMUNS

#UN_OBJECTIF_PARTICULIER

Depuis hier, une vidéo de propagande incitant à la révolte populaire, accusant le frère du Président d’avoir détourné l’argent du pétrole sénégalais.

Toutes les techniques de propagande sautent à l’œil : film inventé de toute pièce d’une révolte populaire sévèrement réprimée; son de propagande, témoins à charge touchant la sensibilité et éveil du sentiment nationaliste…

Ce reportage/propagande, sans doute sur commande, qui semble viser le frère du Président vise en réalité, la stabilité politique du Sénégal ;

Ils s’agissent d’une part d’une partie de l’opposition aigrie et animée d’une haine exagérée envers le Président de la République et d’un désire incontrôlable d’accéder par tous les moyens au pouvoir ; d’autre part de lobbys étrangers complices non encore identifiés.

Il est clair que ces deux acteurs ne visent pas Aliou Sall, en réalité mais la stabilité du pays. Tous les deux n’ont en réalité qu’un seul et même but: la recherche du chaos pour le Sénégal. Cette partie de l’opposition qui est allé jusqu’à s’allier avec des lobbys et financer ensemble un reportage téléguidé sur commande, fumiste et mensonger ne recherche à travers cette instabilité qu’un raccourci pour prendre le pouvoir.

#SONKO_LA_BOMBE_À_RETARDEMENT_ PLACÉE_AU_SUD_DU_SÉNÉGAL

Ousmane Sonko représente un danger pour le Sénégal. Celui qui a les critères parfaits recherchés par les lobbys pour déstabiliser le pays. Il a gagné la Casamance, la seule région qui a connu une rébellion au Sénégal et dont le processus de paix suit son cours.

Son refus d’aller au dialogue n’est pas fortuit; son langage arrogant et provocateur n’est pas vain; Ousmane cherche une arrestation dans le seul but d’embraser la région et par conséquent d’ouvrir une porte à ces lobbys étrangers.

#UN_OBJECTIF_PARTICULIER

Ces lobbys étrangers quant à eux, ont un seul et unique objectif : s’appuyer sur des traîtres (qu’ils ont malheureusement déjà trouvés) ; trouver une stratégie (ici vidéo de BBC) pour créer une guerre civile, ethnique ou religieuse, afin d’avoir accès sous prétexte d’intervention, armer les belligérants afin d’installer le chaos (comme ils l’ont fait au Mali) afin de pouvoir durer le plus longtemps possible pour exploiter notre pétrole, gaz, zircon et autres ressources naturelles, à leurs profits.

Me Diaraf Sow

SG national du parti ADAE/J