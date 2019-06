Ça se corse ! Une pétition en ligne pour l’affaire Aliou Sall…

L’affaire se corse pour Aliou Sall. Après la demande de limogeage formulée par les activistes de Y en a marre voici qu’une pétition est lancée en ligne pour réclamer la manifestation de la vérité sur cette affaire.

Citoyen Sénégalais: Pour une saisine de la justice sénégalaise et britannique sur l’affaire Timis-BP-A. Sall… Notre objectif est d’atteindre 10 000 signatures et nous avons besoin de plus de soutiens. Pour en savoir plus et pour signer, c’est ici: http://chng.it/HkDptDKkJB