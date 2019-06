Aminata Tall : « Si je devais piquer une colère, ce serait contre Macky »

La présidente du Conseil économique, social et environnemental est revenue, dans un entretien avec L’Observateur, sur la polémique consécutive à son limogeage. Aminata Tall a tenu à balayer d’un revers de main les rumeurs disant qu’elle a piqué une colère contre son successeur à la tête de l’institution, Aminata Touré.

« Au Sénégal, les gens parlent beaucoup sans réelle maîtrise des sujets. D’autres se font écho de fausses informations. Je n’ai pas piqué de colère contre mon successeur (Aminata Touré). Je n’ai pas une raison de piquer une colère. Si je devais piquer une colère, ce serait peut-être contre le décideur (Macky Sall). Mais, si je reconnais que je fais partie de ceux qui l’ont élu, donc qui lui ont donné ce pouvoir, pourquoi piquer une colère ? Ça c’est un. De deux, la passation de service, les gens en parlent sans savoir ce que c’est. C’est la raison pour laquelle, j’ai attendu la dernière minute, après toutes ces supputations, pour sortir un communiqué et dire qu’il n’y a pas de passation entre institution. C’est un décret de 1978-031 signé du président de la République, Léopold Sédar Senghor, qui organise les passations de services et les institutions sont exclues de toutes les structures citées par ce décret. Vous n’avez encore jamais vu à l’Assemblée nationale une passation de service. N’est-elle pas une institution ? C’est une institution parlementaire. Vous n’avez jamais vu une passation entre présidents de la République. Ce sont des visites de courtoisie. Vous n’avez pas encore vu des passations de service dans l’histoire du Conseil économique, social et environnemental (Cese) du Sénégal, quelles que soient les appellations que cette institution a portées. Alors, je pense que c’est par ignorance que les gens ont parlé. Et, les ignorants, il faut les laisser parler jusqu’au bout du tunnel et leur donner l’explication argumentée. Moi, je suis une régalienne. Je ne me refuse jamais à des principes régaliens ou à des pratiques régaliennes. J’ai été ministre au moins neuf (9) fois et chaque fois, j’ai fait des passations des services. Je ne me suis jamais soustraite à un devoir ou une obligation régalienne. Mais quand l’administration a ses règles définies par la loi et les décrets, je n’accepte pas qu’on l’enfreigne. Ceux qui parlaient n’avaient rien compris, il fallait attendre la dernière minute pour leur jeter à la figure ce qui doit se faire. Les inspecteurs généraux sont des sentinelles du respect de la règlementation. Eux savent qu’une passation de service de ce genre ne peut pas se faire. Parce que le président, lui-même et le conseil sont installés par le président de la République. Les gens l’oublient, mais nous avons été installés et réinstallés (Rires) quand il a renouvelé le mandat au Palais de la République, la première fois dans un hôtel de la place. Mais cette fois-ci, il y a comme un problème de jurisprudence. J’ai considéré que les gens ont parlé par ignorance des textes et me suis fait le devoir de rappeler les dispositions du texte, sans donner les références et d’attendre le jour de l’organisation d’au-revoir des personnes avec qui nous avons tissé des relations de fraternité, avec qui nous avons le même objectif de travailler dans l’intérêt du Sénégal et que nous continuerons de mener hors cadre du Cese. Aussi ai-je attendu ce jour (vendredi 31 mai 2019) pour leur brandir le décret. Puisque l’administration, je pense que je la connais. Je la pratique depuis 1981 », a-t-elle dit.