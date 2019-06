Affaire BBC…Abdoul Mbaye enfonce toute la famille de…Macky

Accusé par la chaîne britannique d’avoir reçu 1,5 million de dollars dans le cadre de l’exploitation du pétrole et du gaz et d’avoir perçu de sports-de-vin, Aliou Sall essaie de se laver à grande eau, avec deux plaintes à Dakar et à Londres contre la BBC. Même en sachant que le maire de Guédiawaye parle de mauvaises intentions de la chaîne anglaise, cette affaire semble donne du grain à moudre à certains contempteurs du frère du chef de l’Etat, selon lequel l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Et ce dernier de pointer un scandale de dimension internationale dramatique. « C’est une affaire de famille. C’est incroyable, c’est un conflit d’intérêt manifeste et…Il y a des faits, il faut répondre à ces faits ».