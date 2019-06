Un adage wolof dit « Bouche ensanglantée ne saurait débiter qu’insanités ».

BBC, dans une enquête qui a bafoué les règles les plus élémentaires de l’équilibre dans le traitement de l’information, en ne donnant la parole qu’aux sieurs Mbaye et Diallo. Qui ont excellé dans leur jeu favori, de concert avec ce journaliste de ce média étranger, c’est à dire le mensonge, la calomnie et la diffamation. Les révélations faites sur les contrats privés de M.Aliou Sall, son salaire, ses relations avec Frank Timis, combinées à celles si légèrement faites sur les transactions pétrolières au Sénégal sont d’une gravité et d’une légèreté telles qu’on n’ose commanditer ces écarts qu’a l’encontre d’états africains. A la place du frère du président, c’est le peuple sénégalais qui devait se mobiliser comme un seul homme pour riposter contre BBC à la mesure de l’affront subi. Mais c’est malheureux que pas mal de nos compatriotes ont été menés en bateau par BBC et le duo Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo, deux éléments d’une opposition qui, depuis le dialogue national lancé par le chef de l’état, se sentent de plus en plus esseulés dans leur impopularité. En effet, alors que le Sénégal bouge dans le bon sens grâce à l’expression de son commun vouloir de vie commune matérialisé par ces concertations aux lendemains prometteurs, les voilà qui n’ont rien trouvé de mieux que de vouloir vaille que vaille raviver la flamme des éternels malentendus, de la confusion. Comment un média aussi sérieux que BBC a subitement basculé ainsi dans la manipulation et la mauvaise foi ? Comment ce journaliste qui dit porter l’enquête a osé n’interroger que 2 rancuniers fraîchement relevés de leur frustration du lendemain du 24 février dernier ? Abdoul Mbaye, pas du tout représentatif de la partie la plus insignifiante du peuple puisque recalé du parrainage et chassé de la Primature pour absence de résultats et Mamadou Lamine Diallo incapable de situer sa base politique et toujours minorisé aux différentes consultations, ont été interrogés pour parler du pétrole sénégalais et d’Aliou Sall. Que fallait-il attendre de leurs témoignages si ce n’étaient ces déclarations aux allures haineuses, mensongères et diffamatioires ? Sénégalaises Sénégalais, il faut qu’on fasse la part des choses et qu’on soit nous-mêmes les boucliers de notre belle nation. La malédiction du pétrole est vite arrivée dans les pays et chez les peuples qui ont laissé faire les occidentaux assoiffés de l’or noire, par le truchement de dangers comme les genres Mbaye et Diallo. Cette enquête de BBC est un complot et l’avenir va juger. Ousmane Sonko qui a été utilisé par Tullow Oil et Oxfam pour vilipender son propre pays moyennant espèces sonnantes et trébuchantes n’a pas réussi. En embuscade, il a préféré envoyer cette fois-ci ces 2 antipatriotiques nains politiques afin qu’ils jettent de l’huile sur le feu. Peine perdue. Car le contexte de la publication de ce document prouve nettement que BBC et cie veulent saper le moral des parties prenantes au dialogue national très bien parti pour renouer le fil de l’unité dans l’essentiel au Sénégal. Ni expert indépendant ni membre de la société civile ni représentant de Timis, ni de BP, ni membre du gouvernement sénégalais n’a été sollicité par ce journaliste de BBC. Peut-on considérer le produit de ce travail comme quelque chose de sérieux, de professionnel, de valable ou même de diffusable pour emprunter le terme du jargon journalistique ?

Demain fera jour. Entre temps, vigilance chère compatriotes. Remémorons nous ces forts vers de notre hymne national si bien composé par le père de la nation le président Senghor :

Soleil sur nos terreurs(BBC Abdou Mbaye et Mamadou Lamine Diallo nous terrorisent)

Soleil sur notre espoir

Sénégalais debout

Épaule contre épaule

A tous ces impérialistes colonialistes parmi lesquels BBC et toutes les puissances qui comme des vautours voltigez autour du ciel de notre pétrole, soyez en sûr, le Sénégal ne se laissera pas faire !

A bon entendeur,…

Mamadou Biguine Gueye