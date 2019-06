Voici ce que Oumar Sarr reproche à Me…Wade

C’est un gros bras de fer au sommet du Parti démocratique sénégalais (PDS), formation de l’ancien président Wade, entre justement son fils Karim Wade et Oumar Sarr, son coordonnateur adjoint. Les raisons du clash sont connues : Oumar Sarr reproche à Abdoulaye Wade de satisfaire les moindres caprices de son fils Karim Wade, même si ceux-ci vont à l’encontre du PDS. Le point de non-retour a été, cette fois-ci, le refus in extrémis de Wade, et sur ordre de son fils, de participer au dialogue national, après avoir auparavant choisi Oumar Sarr et Dr Cheikh Dieng pour représenter le PDS à ces concertations. Et c’est cette manipulation du père par le fils que dénonce aujourd’hui Oumar Sarr qui a décidé contre vents et marées de participer au dialogue de Macky pour le bien du parti