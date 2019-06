Sonko est immature, arrogant et insolent

Ce sont des déclarations du coordonnateur des cadres républicains, par ailleurs ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr qui n’a pas raté le leader des Patriotes. infantilisme et immaturité tels sont les qualificatifs que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a lancé à l’encontre du leader de PASTEF (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité). « Sonko n’a que l’insolence et l’arrogance à vendre », déclare M. Sarr, avant d’ajouter : « Son égo passe avant les intérêts supérieurs de la nation. Il est en passe de devenir le guignol de la scène politique sénégalaise. Il doit comprendre définitivement que l’heure n’est plus au buzz, à la théâtralisation, aux enfantillages et à la création d’évènements imaginaires ».