Le dialogue de Macky a quelque chose de bien…c’est qu’il nous fait voir des réalités cachées au plus profond des partis politiques. Après avoir fait éclater le malaise qui sévit au sein du PDS et la révolte en sourdine dans le parti PASTEF, voici qu’est révélée au monde entier la vraie nature du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR)…

Un parti religieux, un chef religieux

Chassé le naturel, il revient au galop. Le Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) avait toujours dénoncé les accusations faites par certains observateurs sur le parti et son obédience religieuse. Les partisans indexaient toujours Issa Sall comme le chef du parti et non le guide moustarchidina wal moustarchidaty, Serigne Moustapha Sy qui intervenait à chaque rassemblement du parti.

Mais depuis le lancement du dialogue national, le Pr Issa Sall est relégué au simple niveau de coordination par le guide religieux qui a fait des révélations inquiétantes sur le parti.

Le guide des moustarchidina wal moustarchidaty, Serigne Moustapha Sy a dit: « J’ai vu Issa Sall prendre part au dialogue national, mais sachez qu’il l’a fait sans mon aval… Issa Sall n’est ni Président du parti PUR, encore moins le secrétaire général, il n’est que le coordonnateur…Je tiens à informer les fidèles et militants du PUR que d’éventuelles sanctions seront prises »

« Il l’a fait sans mon aval »…Cela veut dire que le guide est le seul vrai responsable du PUR.

« Issa Sall n’est ni président… » Cela veut dire que c’est lui le guide qui choisit les responsables du PUR.

« Je tiens à informer les fidèles et militants »…Cela veut tout dire quand on parle de Fidèles du PUR. Cela cache des relents religieux.

Le guide des moustarchidina wal moustarchidaty, Serigne Moustapha Sy a comme d’habitude fait des révélations qui montrent la nature véritable du PUR qui n’est rien d’autre qu’un parti RELIGIEUX avec un chef RELIGIEUX…