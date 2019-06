Mamadou Guissé : « BBC ne vise pas Aliou Sall mais le…Sénégal »

C’est la stabilité du Sénégal qui est visée, et non Aliou Sall a déclaré Abdoulaye Mamadou Guissé.

( Sur le Documentaire BBC Afrique: The $10 billion Energy Scandale »)

Ceux qui ont brandi le sécessionnisme pour faire partir le Président Nana Akufo-Addo du Ghana , se sont les mêmes qui sont à l’origine de BBC Afrique avec « The $10 billion Energy Scandale » pour saborder le dialogue national enclenché, et qui est parti pour etre un facteur de paix, de stabilité et de bonne gouvernance.

Avec le conflit d’intérêts né de la découverte du pétrole et du gaz entre autres matières premières sous l’avènement du président Macky Sall,

Nos ennemis sont parmi nous. Ils sont des Africains comme nous, de frères et soeurs comme nous et ils nous promettent avec la complicité des lobbying pétroliers de subir dans les jours à venir un vaste complot international. Qui en vaut contre le pays de la Teranga ? On parle de pétrole, de gaz, etc alors que rien n’est encore sorti de terre.

Alors que le président de la république Macky Sall vient par esprit anticipatif, d’installer le COS-PETROGAZ dans la dynamique de gestion saine et durable des ressources naturelles, comment un documentaire aussi banal et tissé de mensonges et de trucage comme au cinéma est en mesure de saper nos fondements de dialogue et de téranga?.

Pour rappel à la chaîne BBC Afrique que le Président de la République avait déja pris le Décret n°2016-1542 du 03 Août 2016 portant création et fixant les règles de fonctionnement du Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ). Et s’en est suivi un appel vibrant à l’opposition pour siéger à ce comité lors du dialogue national du 28 Mai 2019 au palais de la république.

Pour le parti MCSS Fulla ak Fayda, nous soutenons monsieur Aliou Sall dont le seul tord est d’être le frère du plus brillant Président en Afrique, et BBC Afrique ne nous dementira point.

En verité, c’est la stabilité du Sénégal qui est visée, et non Aliou Sall.

Au-delà du soutien, le parti politique MCSS Fulla ak Fayda va porter plainte contre BBC Afrique pour tentative de déstabilisation du Sénégal, en vue de faire couler le sang comme partout où le pétrole est découvert.

Par Abdoulaye Mamadou Guissé

Président du parti politique MCSS Fulla ak Fayda membre de la Mouvance Présidentielle.