Sur la question du Pétrole et du Gaz, ’’il n’y a rien à cacher’’, a indiqué le ministre du Pétrole et des Energies Mouhamadou Makhtar Cissé, dans un entretien avec des journalistes, en marge de la deuxième réunion du comité stratégique du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) pour le développement et l’exploitation du gisement de gaz naturel à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie

Le ministre assure que le Sénégal veut être dans ce domaine ’’une maison de verre. Tout sera discuté et tous les points de vue seront acceptés ».

« Au plus tard à la fin de ce mois et début juillet, un grand atelier sera organisé sur le contenu local. Tous les acteurs seront invités », a-t-il annoncé . « Quand il y a du pétrole et du gaz, ça suscite une certaine excitation. C’est normal, ce sont les ressources les plus puissantes au monde. Tous les pays veulent en avoir, c’est le moteur de l’économie mondiale (…)’’, mais il « ne peut y avoir un meilleur cadre de transparence que de tout régenter par des lois et décrets. C’est le cas du Sénégal », a souligné Mouhamadou Makhtar Cissé.