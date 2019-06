Le dialogue de Macky a divisé…le PDS, le FRN, le PUR

Le dialogue national a ceci de paradoxal qu’il a bien fini par disloquer la relative unité à laquelle l’opposition était parvenue à l’occasion de la dernière présidentielle du 24 février dernier.

En témoignent, les sorties à contre-courant des membres du Front de résistance nationale (FRN), contre ou pour la participation au dialogue.

Au boycott de Me Wade et du PDS, de Cheikh Bamba Diène du FSD/BJ, d’Abdoul Mbaye de l’ACT, d’Ousmane Sonko de PASTEF qui qualifie le dialogue de cirque, voire Thierno Alassane Sall pour qui, Macky appelle au dialogue parce qu’il est contraint par la situation économique du pays, s’opposent aujourd’hui les postures de Mamadou Diop Decroix, Oumar Sarr du PDS, Idrissa Seck représenté par Déthié Fall et autre Pr Issa Sall qui prend le contre-pied de Sonko et refuse d’assimiler les concertation à un quelconque cirque.