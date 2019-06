UNE ALLIANCE NOUVELLEMENT CRÉÉE POUR DÉSTABILISER LE SÉNÉGAL PAR RANCUNE. LA VIDÉO DE TROP.

Dans la nuit du dimanche 02 au Lundi 03 Mai 2019, la chaîne de télévision BBC a posté sur son site internet et sur les réseaux sociaux une vidéo dénonçant maladroitement un scandale sur le pétrole et le gaz et mettant gravement en avant la responsabilité de Monsieur Aliou SALL, Maire de Guédiawaye, par ailleurs frère cadet de son Excellence le président Macky SALL.

L’austérité républicaine n’est plus de mise dans notre pays et les vertus humaines se dégradent de jour en jour; en témoignent les multiples types de violences et leur lot de conséquences si fâcheuses les unes des autres. Chacun y va comme il veut, pense comme il est et use comme bon lui semble car après les méfaits, l’hypocrisie est l’opium à administrer à ceux qui réclament justice. L’opposition est devenue rebelle, elle foule les lois et règlements aux pieds. Il faut que l’autorité remette de l’ordre sinon le pays va sombrer surtout avec l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Il faut que la loi soit inflexible et se plie aux intérêts de la Nation afin de garantir le commun vouloir de vivre ensemble. Le mérite n’est plus honoré, j’en conviens avec ce refus de cette opposition de féliciter le vainqueur clairement désigné devant des observateurs nationaux et internationaux, des représentants de coalitions et de partis mais surtout devant des fonctionnaires qui ont tenu leurs rôles en tant que membres de bureaux de vote par le verdict des urnes au lendemain du 24 février 2019 et de répondre au dialogue pour un consensus national autour de questions d’intérêt commun. Aujourd’hui, les talents qui mènent à la réputation politicienne est le mensonge, les dénigrements sans fondement, les délations, les manigances et autres pratiques mesquines pour détruite d’honnêtes citoyens. Celui qui y excelle est devenu héro, le vrai homme qu’il faut à ce Sénégal hideux. A mon humble avis, pour réussir en politique, regarder ses compatriotes droit dans les yeux et être à l’aise d’accomplir la fonction qui vous est dévalue par élection ou nomination, il faut passer par des chemins honnêtes, parce que le peuple ayant plus de parts au gouvernement et l’estime publique est le plus grand moyen pour avoir crédit devant Dieu a-t-on dit. Et ce peuple n’est pas dupe. Pour cette affaire du pétrole et du gaz, au lendemain de la mise sur pied de cette fameuse alliance: «Congrès de la Renaissance Démocratique» porté sur les fonts baptismaux par l’ex juge Ibrahima Hamidou Dème, Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo et Thierno Alassane Sall, des sénégalais très sceptiques se sont posés des questions les plus pertinentes les unes des autres: pourquoi n’ont-ils pas consulté les autres partis de l’opposition et les autres organisations ou mouvements pour soutenir les mêmes combats? Qui a initié la rencontre? Combien de fois se sont-ils vus avant la mise sur pied? Ces gens-là avaient, nous en sommes persuadés, un projet machiavélique pour déstabiliser le régime de son Excellence le président Macky SALL qui vient d’être réélu pour encore 5 ans. Ma foi, leur projet c’était cette vidéo de la BBC. A regarder les interviews qui se sont faites dans la vidéo ( Mamadou Lamine DIALLO et Abdoul MBAYE ), avec les fausses informations détenues par Thierno Alassane SALL qui fut ministre des mines et de l’énergie, on comprend tout de suite que c’est fabriqué de toute pièce, surtout la partie de la manifestation au lendemain de la signature du contrat qui ne s’est jamais tenue au Sénégal. Vous pouvez tous en témoigner. Faut-il leur dire qu’il est des devoirs envers la Nation qui ne permettent pas à tout homme de faire ou de dire ce qu’il veut, mais aujourd’hui, dans le landerneau politique sénégalais, combien en est-il qui ordonnent, manigancent et utilisent des forces extérieures pour déstabiliser un régime qu’ils ont déjà fait ou qu’ils veulent suppléer à tout prix ? Qu’un homme politique à qui tient le salut de la patrie à travers d’honnêtes militants innocents qui le suivent et croient en lui, qu’un fonctionnaire qui doit sa subsistance à son noble métier et qui doit garder le droit à l’obligation de réserve ou le secret professionnel, qu’un membre de la société civile qui doit son rôle de médiateur qu’à sa bonne foi pour jouer pleinement son rôle et être quitte avec sa conscience, doivent se dévouer à leur devoir en toute responsabilité, quoi qu’il arrive pour l’intérêt supérieur de leur Nation. Aux journalistes, le patriotisme doit être l’alpha et l’Omega qui font l’alliage de leur personnalité d’avec la vérité pour une impartialité sans faille. A mes chers compatriotes, chassons ensemble les démons du pétrole et du gaz de chez nous. Délivrons-nous sans remords de ces richesses pour continuer à vivre dans la Paix; aucun sacrifice humain ne vaut cela. Il dépend de nous de le faire, et qu’en cela nous n’offensons ni Dieu, ni personne. S’il faut un sacrifice à l’Etre suprême pour avoir la paix, ce n’est rien de se sacrifier pour laisser toutes ces richesses aux fonds des eaux et des terres. Offrons à Dieu la foi qu’il nous impose par la voix de la raison, et versons paisiblement dans son sein notre âme qu’il redemandera dès la fin de nos jours.

Que vive le Sénégal dans une Afrique prospère.

Malick Wade GUEYE Espagne.