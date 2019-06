Pourquoi Issa Sall du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) est désavoué par son chef spirituel et responsable moral du parti, le guide des moustarchidines, Serigne Moustapha Sy. Le professeur El Hadj Issa Sall, a, pour sa défense, évoqué l’urgence des dossiers Khalifa Sall et Karim Wade pour justifier, entre autres raisons, sa décision responsable de répondre au dialogue national, surtout par respect du peuple. Pour lui, participer permettrait d’évoquer les cas des deux responsables politiques. Et selon lui, il avait même informé ses proches collaborateurs de sa participation au dialogue…

Pour rappel

Karim Wade, ancien ministre et fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, vit en exil au Qatar depuis 2016, après avoir obtenu une grâce présidentielle faisant suite à sa condamnation à 6 ans de prison en mars 2015 pour enrichissement illicite.

L’ancien maire de Dakar Khalifa Sall ainsi que Karim Wade étaient tous deux candidats à la dernière présidentielle de mars dernier, mais les dossiers de candidature des deux hommes n’avaient pas été validés en raison de leurs ennuis judiciaires.

Khalifa Sall a écopé d’une peine de prison de 5 ans le 30 mars 2018, pour notamment escroquerie sur deniers publics, dans l’affaire dite de la « caisse d’avance » de la mairie de Dakar.