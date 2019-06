Le chef de l’Etat, Macky Sall, demande aux sénégalais de parvenir à un consensus national lors du dialogue national sur des questions telles que le cadre de vie et l’hygiène. « Nous ne pouvons aller vers l’émergence, si nous ne travaillons pas plus. On ne peut pas aller vers l’émergence si nous sommes freinés par les goulots d’étranglement, si nous ne travaillons plus efficace. Nous devons sur des questions aussi essentielles comme le cadre de vie, l’hygiène avoir un consensus national », a déclaré le président Sall qui s’exprimait après la cérémonie mensuelle de levée des couleurs