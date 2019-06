Depuis que d’importants gisements de pétrole et de gaz ont été découverts sur le territoire national, beaucoup de bruits courent. Le Sénégal est à la croisée des chemins. C’est tout son destin qui est en train de se jouer. Grâce à une exploitation correcte de toutes ces ressources, le Sénégal va se retrouver dans le cercle des pays émergents.

Une exploitation correcte suppose que tout le Sénégal se retrouve autour d’un consensus. Surtout pas de dictature, mais que tout le Sénégal soit uni au tour du seul intérêt national, qui est de préserver toutes ces ressources afin que le pays puisse franchir le fameux bond en avant.

Le consensus, le Sénégal en a bien besoin sur ce plan. Tous, nous avons constaté comment dans des pays producteurs de pétrole et de gaz, les divisions ont fait rage. Les multinationales dictent leurs lois. Très habiles, elles peuvent à travers des manœuvres de toutes sortes entraîner un pays dans la déstabilisation.

Tous, nous avons constaté des accusations graves lancées contre certains acteurs de la classe politiques nationales. Le frère du Président de la République, Aliou Sall est soupçonné d’influences au profit de certaines multinationales. Le très bavard Ousmane Sonko s’intéresse à ce dossier du pétrole. Il a même sorti un livre, prétendant dénoncer des scandales sur des contrats accordés à des multinationales. Les faits sont graves. Ousmane Sonko lui-même roulerait pour des puissances financières, des lobbys avides là où il est question de pétrole et de gaz. Il se serait même servi à la table?

L’ancien ministre de l’Intérieur, haut gradé de l’armée nationale, nommé Président de la Commission cellulaire des travaux du cadre de concertation sur le processus électoral, le général Mamadou Niang a cru bon lors de son installation à alerter sur cette affaire.

Le général Mamadou Niang; de par son parcours professionnel, sait certainement de quoi il parle et pourquoi dans un tel contexte politique, il croit urgent de tirer la sonnette d’alarme, afin que chacun soit face à ses responsabilités.

Pourvu que son discours puisse servir de leçons à des pyromanes d’un acabit de la trempe d’Ousmane Sonko. Le général Niang prévient ainsi : « Aujourd’hui, nous devons scruter l’avenir. L’avenir immédiat certes, mais aussi voir loin pour anticiper, mais aussi prévenir les nuages dévastateurs que portent les effluves de pétrole et de gaz. Sauver notre pays des effets néfastes de la dévastation et de la division.

Et de poursuivre : « Nous sommes tous désireux de voir nos compatriotes vivre dans un Sénégal hermétique aux sirènes de l’aventure et de la division. Demain sera lumineux et rayonnant pour le Sénégal, si nous restons unis et solidaires ». Aux apprentis pyromanes de tirer toute la leçon sur cette sortie pleine de bon sens du général Mamadou Niang.

Thiémokho BORE